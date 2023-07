Sin tiempo para el relajo y sin incorporaciones

“Fue un partido complicado el del lunes, Guaireña nos complicó bastante y tuvimos que remontar, hoy gozamos de esos tres puntos que nos permite seguir en la punta. El campeonato no nos da tiempo de relajarnos, tenemos compromisos seguidos y hay que rotar el equipo, pero eso ya lo sabíamos”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Mañana cierra el libro de pases, hemos decidido mantener el plantel y que los que están demuestren que por algo están en el club”, dijo cuando fue consultado si tendrán incorporaciones antes del cierre del libro de pases.

Caso Barboza, sin novedades

Alexander Barboza es uno de los mejores de Libertad a esta altura del campeonato y se menciona que clubes del exterior estarían interesados en tenerlo, Di Tore habló sobre el particular y de otros jugadores que vencen contrato en diciembre.

“Las conversaciones a nivel de clubes no llegó a nada, lo de Barboza es solo sondeo, realmente a nivel oficial no hay nada. El vence su contrato el 31 de diciembre. Si no arregla de vuelta con nosotros, el 1 de enero estará libre. Sabe que en el club al terminar el contrato vamos a hablar con ellos. El puede firmar un contrato ya con otro club según FIFA”.

Oscar Cardozo firmó por seis meses más. “El contrato de Oscar Cardozo venció en junio, conversamos y renovó hasta diciembre, ellos hacen así, los jugadores de mucha experiencia, hacen en periodo corto para después decidir si quiere seguir jugando o no, requiere mucho sacrificio el fútbol, tienen concentraciones, viajes. Roque creo que vence en diciembre también, pero no quiero mentir”, concluyó.