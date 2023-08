Horqueta: escuela de fútbol Mitã’i Churi continúa vigente desde hace 38 años

Un grupo de jóvenes horqueteños que jugaba al fútbol en el Club Guaraní de Asunción y un estudiante de Educación Física, también en la capital del país, iniciaron en 1984 una escuela de fútbol en esta ciudad ubicada a 42 kilómetros al este de Concepción. “En una de las vacaciones que vinieron a Horqueta como Nelson Fernández, Azuaga, un estudiante de educación física Mario Silva y Gustavo Quevedo, que también estudiaba en Asunción, e iniciaron las prácticas en la antigua cancha de la liga local”, recordó Alder Luís Osorio, quien está al frente de la escuela de fútbol de salón.

Agregó que los atletas y el estudiante debían volver a Asunción a continuar con sus actividades y cómo Osorio siempre iba a mirar las prácticas, le ofrecieron continuar con la escuela de fútbol. “En esa época jugaba al fútbol y fútbol de salón y me animé a seguir. Puse como fecha fundacional de la escuela de fútbol Mitã'i Churi, el 16 de agosto de 1985. Estamos cumpliendo 38 años”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, la cancha de la Liga Horqueteña de Fútbol (LHF) se mudó; anteriormente estaba en pleno centro de la esa ciudad, y dio paso a un estadio de fútbol de salón. Esto hizo que Mitã'i Churi también cambie de disciplina e iniciaron las prácticas de fútbol de salón.

Tanto en fútbol de campo como en fútbol de salón, está escuela que lleva los colores de la ciudad de Horqueta, el rojo y el amarillo, ha conquistado numerosos campeonatos en las competencias que ha participado a nivel nacional. Además han realizado viajes a distintas ciudades del Brasil.

Las prácticas son diarias y los niños pagan G. 2.000 por cada una de ellas. “Igual el que no tiene para pagar juega, hay chicos que pueden y otros no, pero no hacemos diferencia”, indicó el entrenador que trabaja solo. Resaltó que muchos jugadores han salido de esta escuela.

Actualmente son unos 130 entre niños y adolescentes, entre 4,5,7,9,11,13 y 15 años.