Formativas: Cartelera de la vigesimocuarta fecha

Los encuentros que debían disputarse en Villarrica en las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16 entre Guaireña FC y Sportivo Luqueño se postergaron por las condiciones del clima y fueron reprogramados para el miércoles 23 del corriente mes.

El equipo, de cada categoría, con más puntaje al finalizar esta rueda, será el campeón.

Luego arrancará el Torneo de Oro y Torneo de Plata, que serán divididos por el acumulativo general de la sumatoria de todas las categorías.

Olimpia, Cerro Porteño y Libertad, son los principales líderes de las categorías.

Esta semana se regularizaron cinco encuentros pendientes; General Caballero JLM – Libertad, Nacional-Cerro Porteño y Olimpia-Resistencia SC.

Lea más: Sol de América ganó sobre el final y continúa firme en la cima

- Cartelera :

Resistencia SC – Olimpia, sábado. En Unión Ybyraro: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (12:00). En Complejo ODD (Villeta): Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (12:00).

General Caballero JLM – Sportivo Trinidense, sábado en Parque Guasu: Sub 14 y Sub 17 (07:30), Sub 15 y Sub 18 (09:30), Sub 16 y Sub 19 (12:00).

Sportivo Ameliano – Cerro Porteño, sábado. En Ameliano (Villeta): Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (12:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (12:00).

Guaireña FC – Sportivo Luqueño, sábado. En Parque Guasu: Sub 17 (08:00), Sub 18 (10:00) y Sub 19 (12:00).

Guaraní – Libertad, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (12:00). En Colegialito: Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (12:00).

Nacional – Tacuary FBC, sábado. En Juan B. Ruiz Díaz: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 16 (12:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (12:00).

- Próxima fecha:

Tacuary FBC – Guaraní

Sportivo Trinidense – Resistencia SC

Cerro Porteño – General Caballero JLM

Sportivo Luqueño – Sportivo Ameliano

Olimpia – Nacional

Libertad – Guaireña FC