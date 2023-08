Claudio Vargas: “No pudimos funcionar como equipo”

“Lastimosamente no tuvimos un buen juego y por eso el resultado. Tuvimos una idea a principio, pero no la pudimos ejecutar, no pudimos funcionar como equipo y por eso caímos en casa”, fueron las explicaciones de Claudio Vargas tras la derrota de Guaraní por 3-0 frente a Ameliano.

Ante la consulta sobre cual fue la idea de juego que intentaron plasmar en campo, el DT indicó: “La idea era clarísima, la de jugar un 4-3-3 ya que tenemos jugadores de muy buen pie. Pero el juego no se presentó como queríamos y también tenemos que mencionar que el rival jugó muy bien y fuimos superados”.

En este encuentro el aborigen tuvo ausencias importante en el armado del equipo, a lo que el técnico interino manifestó: “Federico Santander se cae dos días antes del partido, Néstor Camacho tiene un pequeño edema y Raúl Cáceres una contractura. Queríamos armar el mejor equipo, no se pudo a causa de las lesiones y necesitábamos sumar minutos con nuestro Sub 18″.