Troadio Duarte: “No estuvimos finos”

Jugando de local, General Caballero JLM cayó 1-0 frente a Guaraní. El conjunto de Troadio Duarte tuvo varias ocasiones para convertir, pero no lograron sacar provecho. “Fue un partido muy difícil, muy complicado. Tuvimos las mejores chances en el partido, incluyendo un penal, pero no lo supimos aprovechar para igualar y tal vez darlo vuelta”, manifestó en conferencia el entreandor del conjunto Rojo.

Lea más: General Caballero JLM vs. Guaraní: Resultado, resumen y gol

A renglón seguido comentó: “Como toda derrota duele. Veníamos de conseguir una victoria bastante importante el fin de semana pasado de visita (3-2 ante Nacional). Queríamos seguir por esa senda, pero no fue así. No estuvimos finos en la definición y creo que esa fue la principal diferencia”.

Consultado sobre como afecta al equipo esta derrota, el DT mallorquino se mostró tranquilo y miró el lado positivo. “Por un lado me quedo tranquilo por el rendimiento del equipo. Lastimosamente no pudimos ganar, no pudimos hacernos fuertes de local y ahora solo queda comenzar a preparar el partido contra Guaireña”.