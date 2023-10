Formativas: regularizaciones para dos definiciones

Guaraní-Cerro Porteño, Tacuary FBC – Libertad y Olimpia – General Caballero JLM son los que regularizarán para definir al campeón y vice de la Sub 15 y vice campeón de la Sub 17, las categorías que aún falta definirse.

Cerro Porteño se consagró en la Sub 14 y Sub 17, Olimpia en la Sub 16 y Sub 19, Libertad en la Sub 18. En cuanto a la Sub 15 están en disputa Libertad y Cerro Porteño por el título de campeón.

Los vice campeonatos fueron para Olimpia (Sub 14) y Cerro Porteño (Sub 16, Sub 18 y Sub 19). La definición de vice en la Sub 17 se definirá entre Guaraní y Olimpia, de acuerdo a los resultados que obtienen en su encuentro de regularización.

- Cartelera :

Guaraní – Cerro Porteño, sábado. En Parque Guasu, sábado: Sub 15 (07:00) y en Parque Azulgrana (Ypané); Sub 17 (07:00).

Tacuary FBC – Libertad, sábado en Sol de América (auxiliar): Sub 15 (07:00).

Olimpia – General Caballero JLM, sábado en Parque Guasu: Sub 17 (07:00).