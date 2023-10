Camacho señaló que el campo conspiró contra su estilo de juego

Guaraní no pudo superar a Guaireña jugando en Dos Bocas, juego que finalizó igualado sin goles: Sobre el desarrollo del encuentro, Néstor Camacho señaló: “Se cerraron muy bien. Tienen jugadores muy altos que despejaban todas las pelotas que tratábamos de cruzar al área. Tuvimos algunas que otras chances peligrosas pero las pudimos embocar y no nos pudimos llevar la victoria que necesitábamos”.

Lea más: Guaraní vs. Guaireña FC: El aurinegro sigue frenado

El capitán aurinegro manifestó que la lluvia caída hizo que el campo conspire contra ellos y su estilo de juego. “Creo que nos jugó en contra la lluvia. El gramado no estaba en condiciones, no estaba a favor nuestro. El equipo juega bastante bien al ras de piso y lastimosamente en este partido no se pudo ver un buen fútbol”.

A renglón seguido indicó: “Veníamos de una seguidilla de partidos donde sumamos puntos importantes, pero lastimosamente en estos tres partidos no logramos sumar victorias”.

Para finalizar, el delantero aurinegro explicó “En este tramo final nos estamos jugando la vida. Necesitamos sumar, estamos en la pelea del Acumulativo para clasificar a la Libertadores. Pero vamos a dar pelea, vamos a luchar hasta el final y solo queda confiar en lo que venimos haciendo”.