La idea es atacar y sin dudas en el arco

“Siempre la idea es atacar y que no te ataquen, esa es la idea fundamental, hay partidos que se puede y hay otros en lo que te cuesta más, pero en este no veo una dificultad extrema como si tuvimos contra Argentina para no poder jugar un partido de igual a igual”, señaló el ex entrenador de Libertad.

Paraguay se prepara para encarar los dos últimos combos de eliminatorias del año ante Chile, el 16 de noviembre en Santiago y ante Colombia, el 21 del mismo mes en el Defensores del Chaco.

Garnero fue consultado sobre el puesto de arquero y señaló que le conformó los partidos de Carlos Coronel. “No me dejó dudas, Carlos lo hizo bien, viene en un buen nivel, van a pelear por el puesto, pero hay jugadores que respondieron en el combo anterior y seguirán como titulares”, respondió.

Donde le costó un poco elegir fue en la posición de lateral derecho tras la lesión de Alberto Espínola. “Hay posiciones donde se presentan dificultades, la lesión de Beto complicó un poco en ese sector pero hay otras alternativas, estamos en la búsqueda para conseguir en todos los puestos gente que esta pasando por un buen nivel. La idea es ser protagonistas, juguemos con quien juguemos y en donde juguemos, queremos defendernos con la pelota, ser ordenados y equilibrados para manejar el partido nosotros, esa es la idea”, enfatizó.