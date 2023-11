Albirroja: Sin “agarrar mucho ritmo a la cancha”

“No le pudimos agarrar mucho el ritmo a la cancha. Nos resbalamos mucho, estuvimos muy imprecisos, sobre todo en el primer tiempo. Después, al quedar en desventaja numérica, se nos hizo complicado recuperar la pelota y las veces que la recuperábamos la perdíamos muy rápido”, fueron las primeras palabras del técnico Daniel Garnero en conferencia, tras el empate sin goles frente a Chile por Eliminatorias.

A renglón seguido, el entrenador albirrojo señaló: “No podíamos intentar atacar, que era la idea. Por más de tener un jugador menos cuando uno está bien ordenado y recupera el balón, tiene grandes posibilidades de poder atacar. El partido se nos hizo cuesta arriba y la verdad que nos llevamos un buen punto”.

Cuando le consultaron sobre lo que más le costó a su equipo, el adiestrador argentino manifestó; “Creo que de arranque nos costó darnos la pelota entre nosotros. Sabíamos que íbamos a tener una presión intensa, pero cuando recuperábamos, se la terminábamos dando a los rivales. Por eso no pudimos tener ese volumen de juego que nosotros pretendemos tener”.

A continuación, Garnero se refirió al desarrollo del juego. “Sabíamos que el equipo que manejara la pelota iba a tener grandes chances para ganar y nosotros no pudimos hacerlo. El segundo tiempo fue un claro dominio del rival, pero lo positivo es que no nos generaron situaciones de gol. A mi me gusta más cuando el equipo tiene esa tenencia que en gran parte del juego no lo pudimos hacer”.

“El partido anterior (Bolivia) hicimos un solo gol, pero generamos muchas situaciones. En este nos costó. Tuvimos varias que por malos controles o malas decisiones no pudimos terminar y eso hizo que no tengamos esa efectividad que estamos buscando. Nos está faltando gol. Es una falencia que tenemos y vamos a prepararnos a ver si podemos hacerlos contra Colombia”, finalizó el entrenador de la selección.