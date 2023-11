El proyecto de la APF sobre las sociedades comerciales deportivas

El doctor Gerardo Acosta, asesor jurídico de la APF, dialogó este lunes con ABC Cardinal y dio detalles sobre el proyecto que involucra a las sociedades comerciales deportivas en el fútbol paraguayo.

“Desde el 2020 se trabaja en una propuesta a presentar a los clubes, el tener este tipo de personas jurídicas comerciales. Se está trabajando para que el día que se instale el debate podamos consensuar con los clubes y hacerlo público”, expresó Acosta.

“Tiene varias aristas, primero que los clubes no tienen que desaparecer bajo ningún concepto, se mantienen como una asociación sin fines de lucro y tiene que ser un proceso de transición donde los clubes vayan optando por diferente opciones comerciales”, detalló. “En este momento, lo más peligroso es hacer una legislación que no consensue con los clubes”, explicó.

Lea más: Juan José Zapag: “Cerro Porteño no será una sociedad anónima”

Una opción, más que una solución

“El presidente de la APF (Robert Harrison) está consciente que es una tendencia mundial, hay pocos países en el mundo que no tienen sociedades comerciales en el deporte, como Argentina”.

“A diferencia de otros lugares, en que las sociedades aparecieron como soluciones económicas a los clubes, nosotros no tenemos esa crisis instalada. No hay una deuda y no hay un apuro para hacerlo mañana”.

Todos los deportes, sin distinción

“Yo en todo momento hablé de sociedades deportivas comerciales, no de sociedades comerciales de fútbol profesional y mucho menos sociedades anónimas de fútbol profesional. La legislación debe ser abierta a todas las disciplinas deportivas que son o pretendan ser profesionales. No podemos legislar para un solo deporte”, sentenció el doctor.