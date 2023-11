Juan José Zapag: “Cerro Porteño no será una sociedad anónima”

Juan José Zapag rechazó el proyecto de ley que intenta crear la ‘Sociedad Anónima del Fútbol Paraguayo’. “Cerro Porteño no está a favor bajo ningún punto de vista. Fue fundado por simpatizantes para ser un club deportivo, un club de fútbol principalmente, no fue creado como un negocio o como una oportunidad de negocio”, señaló el presidente de Cerro Porteño.

Lea más: Presentan proyecto de ley que crea la Sociedad Anónima

“Los estatutos del club establecen al club como una asociación civil y deportiva para sus socios. Nunca estuvimos de acuerdo, esta ley no está impulsada por Cerro aunque venga de los Samaniego, de Lilian Samaniego, son cerristas, pero no tienen nada que ver con la política del club ni con los cerristas. Es un planteamiento en el Congreso”, aclaró Zapag en el programa BM Online.

“Cerro Porteño no puede ser una sociedad anónima. Hemos mejorado la infraestructura y logística del club a través de una fundación, hoy de diecinueve hectáreas en el Parque Azulgrana y el mejor estadio del Paraguay, La Nueva Olla, sin ninguna sociedad anónima. Lo hemos construido los dirigentes y el pueblo y sigue siendo y será del pueblo, del socio”, añadió el titular del Ciclón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Juan José Zapag: “Se acaban los socios...”

Zapag explicó que una sociedad anónima eliminaría a los socios. “Se acaban los socios para tener una sociedad anónima, Una sociedad anónima significaría que alguien o algunos sean dueños del club, cosa que nosotros no vamos a aceptar y tampoco la ley paraguaya permite, gracias a Dios, y eso no hay que cambiar. El club nació para ser soberano de su pueblo”, subrayó.

“Cerro Porteño no será una sociedad anónima, no vamos a respaldar salga de donde salga la ley. Se que es dificil mantener un club, he sufrido, pero se puede hacer sin armar una sociedad o vender el club, está a la vista. Y aunque saquen la ley, Cerro Porteño no será sociedad anónima mientras yo este sobre cualquier dinero o sociedad”, avisó Zapag en la entrevista con Bruno Masi.

Juan José Zapag rechazó las sociedades anónimas