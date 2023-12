Cerro Porteño: Lucas, de las alarmas a la peor noticia

Lucas Quintana encendió todas las alarmas ayer por la mañana y por la tarde se confirmó la peor noticia. El defensor sufrió la rotura de ligamento cruzado y de menisco, por lo que será baja de 6 a 8 meses. La lesión ocurrió en el juego por el torneo Promesas Sub 18, en el que el equipo azulgrana cayó 3-1 frente a Chile en el debut.

El central jugó de titular y se retiró del campo al sentir una molestia en la rodilla, en los minutos iniciales de la segunda parte. “Me retiré por precaución, ahora ya no siento dolor. En el momento me asusté bastante, pero ojalá no sea nada grave. La verdad que no sentí nada, un pequeño golpe nada más”. explicó el jugador en horas de la mañana.

Cuando fue consultado sobre su presencia en dicho torneo, atendiendo que ya es parte del equipo principal, Quintana explicó: “Yo soy un empleado más del club y donde me digan me debo presentar. En el grupo tiraron la lista de convocados para este partido del torneo y estaba mi nombre”.

Quintana fue una de las grandes revelaciones del Ciclón en el Clausura, a tal punto que terminó jugando por mérito y no por la regla del Sub 18. Además, su rendimiento le valió el llamado a la selección Sub 23.