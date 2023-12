Libertad: Ida de Barboza, llegada de Silva

En el caso del argentino, el “Guma” no pudo llegar a un acuerdo para la extensión del vínculo, debido a factores financieros, ya que las pretensiones del futbolista no se ajustaban a la realidad, no solamente del club, sino del fútbol paraguayo.

Lea más: Bautista Merlini renovará con Libertad por dos temporadas

El múltiple campeón pierde a una de las grandes figuras que tuvo en la cosecha absoluta de títulos locales que tuvo esta temporada (torneos Apertura y Clausura, Copa y Supercopa Paraguay).

Fortaleza de Brasil sería el destino del marcador central que llegó a Tuyucuá a inicios de la temporada 2021 y con el que terminó cosechando siete trofeos.

El experimentado Silva, recientemente desvinculado de Olimpia, iniciará la pretemporada en filas del Supercampeón, marcada para el martes 2 en el Avionazo en Luque, frente a la sede de la Conmebol.

El charrúa firmará un contrato por dos temporadas. En principio será la única contratación, además de los retornos del mediapunta Iván René Franco (23), del extremo Elvio Vera Brítez (22) y del centrodelantero Gustavo Aguilar (24), quienes estaban militando a préstamo en otros clubes.