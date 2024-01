Iturbe, ilusionado con un buen campeonato

“El fútbol se ha desarrollado bastante aquí en Paraguay, ya no hay equipos chicos, todos intentan jugar, estamos en un buen nivel, se mejoró en infraestructura y en lo físico”, dijo en conferencia de prensa.

“Hicimos una buena pretemporada, iniciamos con el plantel completo, volví a hacer una completa después de muchos años. Ahora fue distinto, me costó los primeros días, el calor influía y vamos evolucionando de manera positiva”, añadió.

Le sirvió bastante a Cerro los amistosos en Colombia. “Con respecto a los partidos en Colombia fueron distintos, el viaje fue difícil y veníamos saliendo de la pretemporada, nos sirvió bastante en lo positivo y negativo, el domingo ya se juega por los tres puntos y no tenemos margen de error, el grupo trabaja bien para llegar de la mejor manera. No pienso en la selección, primero me quiero enfocar en Cerro y después con el paso de los meses querré volver, pero hay que mostrar en el equipo para estar”.

Sobre Víctor Bernay, señaló. “A Víctor le conozco desde hace tiempo, era mi técnico en la reserva y eso influyó mucho. En cuanto a Gremio creo que influyó mucho llegar después de una temporada en la que ya iniciaron, allá tenes que estar muy bien, se juega cada tres días”.

“Desde 1912 Cerro tiene la presión de ganar torneos, tenemos un gran plantel empezando con las bases y después los más grandes, tenemos la presión, tenemos que ir paso a paso, saber que los partidos serán difíciles, complicados, todos se están preparando de gran forma”, dijo cuando fue consultado sobre la presión por el título en Cerro Porteño.

De como llega a Cerro Porteño, dijo. “Uno siempre aprende, llego con experiencia, con todo, pero aquí siempre te encontrás con algo nuevo. El club cambio mucho y estoy contento, se va mejorando y nos sentimos tranquilos al venir aquí, solo tenemos que pensar en entrenar y jugar”, concluyó.