Sol de América y Guaraní, por la primera victoria en el torneo

Sol de América y Guaraní juegan la segunda jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Danzarín y el Aborigen, que debutaron con empate, buscan el primer triunfo en el certamen. El partido, en la antesala de Libertad vs. Sportivo Luqueño, comienza a las 18:30, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Conduce David Ojeda con el VAR de Carlos Benítez.

Lea más: Paraguay vs. Uruguay: Hora y dónde ver en vivo hoy por TV

Humberto Ovelar repetiría la alineación

Los dirigidos por Humberto Ovelar, ascendidos a la máxima categoría después de un año en la División Intermedia, habían igualado 1-1 con Olimpia en el estreno. El entrenador paraguayo podría repetir la misma formación: Rolando García Guerreño y Fernando Díaz como centrales, mientras que en el ataque, la única referencia de área es Lisandro Cabrera.

Lucas Bovaglio realizaría una modificación

Los conducidos por el argentino Lucas Bovaglio no lograron sostener el 1-0 sobre Libertad y terminaron sumando 1 punto en la primera fecha (1-1). A diferencia del choque con el campeón, el DT tiene a disposición a Paul Charpentier. El delantero, ex Sportivo Luqueño, está habilitado y sería la única modificación en el once: ingresaría por Walter González.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las formaciones de Sol de América vs. Guaraní