Meteorología: ¿cuándo volverían a Paraguay las lluvias y tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima se mantendría similar mañana miércoles, sin precipitaciones. Sin embargo, las lluvias y tormentas volverían el jueves y alcanzarían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Paraguay atraviesa un periodo de ambiente caluroso entre días de clima fresco. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

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Los índices se mantendrían similares mañana y el jueves.

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Fuerte descenso de la temperatura

Sin embargo, se espera un importante descenso de la temperatura el viernes, con temperaturas mínimas que se acercarían a los 10 grados y máximas alrededor de 20 grados.