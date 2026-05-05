Cayó joven que ofrecía marihuana “premium” con llamativo catálogo de “flores”

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) detectó que el sospechoso promocionaba marihuana mediante plataformas digitales, utilizando un formato similar al de un catálogo comercial.

Bajo el rótulo de “flores”, ofrecía distintas variedades con precios escalonados según el peso, incluyendo opciones como “Paraguaya”, “Banana Punch”, “Mimosa”, “Sour Diesel”, “Amnesia” y “Manga Rosa”.

Cada tipo contaba con una lista específica de precios, que iban desde G. 50.000 por pequeñas cantidades hasta G. 400.000 por porciones mayores, lo que evidenciaba una estructura organizada de venta dirigida a clientes específicos.

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Allanamiento y detención

El procedimiento fue realizado por agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en coordinación con la fiscala María Irene Álvarez, en una vivienda del barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

En el lugar fue detenido Iván Fernando Ayala Gamarra, de 26 años, sindicado como responsable del esquema.

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Producción “indoor” en su propia casa

Durante el allanamiento, los intervinientes hallaron un sistema de cultivo “indoor” instalado dentro de la vivienda, con carpas, iluminación especial y equipos destinados a la producción de marihuana de alta calidad genética.

Según los investigadores, el joven no solo comercializaba, sino que también producía su propia droga.

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Droga lista y mercado selecto

En total, se incautaron 148 gramos de marihuana, parte de ella ya fraccionada en paquetes listos para la venta.

De acuerdo con la SENAD, se trata de marihuana con alto contenido de THC, conocida como “premium” o “VIP”, orientada a un mercado más reducido y con mayor poder adquisitivo.

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Entregas fuera de la vivienda

Las pesquisas señalan que el detenido no realizaba las ventas desde su domicilio, sino que concretaba entregas en la vía pública o en puntos previamente acordados con los compradores.

El uso de redes sociales y mensajería instantánea era clave para captar clientes y coordinar las transacciones.

El joven, quien no contaba con antecedentes penales, fue trasladado a la base de la SENAD y quedó a disposición del Ministerio Público.