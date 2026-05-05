¿Por qué no bajan los precios si el dólar cae? La versión de importadores

La cotización del dólar en Paraguay, que hace unos días se ubicó por debajo de los 6.000 guaraníes por primera vez en siete años, continúa cayendo. Sin embargo, el impacto del descenso de la moneda estadounidense no se refleja en los precios de productos para el consumidor, que esta misma semana recibió la mala noticia de un nuevo aumento en los precios de combustibles y gas.

Incluso representantes del Ministerio de Industria y Comercio como el viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, han dicho no tener respuestas claras de por qué la baja del dólar -que el Gobierno estima en un 22 por ciento– no se traduce en un descenso de los precios, que siguen altos en las tiendas, góndolas de supermercados y demás comercios.

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“El precio se forma en origen”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Óscar Apud Salomón, miembro de la comisión directiva del Centro de Importadores del Paraguay, atribuyó la falta de impacto de la baja del dólar en los precios para el consumidor local a los “mercados de origen” que, según dijo, son los “verdaderos formadores de precios”.

Salomón argumentó que los importadores son un “eslabón intermedio” en la cadena de suministro de productos y señaló que la baja del dólar es mundial, por lo que afecta también a los mercados de origen de donde los importadores paraguayos adquieren sus productos.

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Los precios en origen de los productos que se compran en dólares han sufrido aumentos, dijo.

Comentó, como ejemplo, que importadores que traen lubricantes de Estados Unidos y Alemania o vino de Argentina “tuvieron aumentos de más del 20 por ciento”, cifra similar al porcentaje que bajó el dólar en Paraguay.

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“El precio se forma en origen siempre”, insistió y afirmó también que los precios de flete subieron recientemente.

¿Cuándo podría reflejarse en los precios la baja del dólar?

Otra posible explicación para la falta de correlación entre la baja del dólar y los precios vigentes en Paraguay que esbozó Salomón es que muchas empresas podrían estar vendiendo aún stock importado cuando la cotización del dólar era más alta.

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Explicó que los productos que estén siendo comprados ahora, con el dólar más bajo, podrían tardar entre 90 y 120 días en llegar a Paraguay, dependiendo de su punto de origen.