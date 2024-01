Julio Cáceres: “Satisfecho por el trabajo del equipo”

“Hoy puedo salir satisfecho por el trabajo del equipo y la entrega. Si de esta forma nos entregamos vamos a tener la posibilidad de pelear arriba”, manifestó el entrenador de Luqueño Julio César Cáceres tras la derrota 2-1 ante Libertad.

Con respeto al primer gol del gumarelo, que generó la polémica por la mano previa, el DT auriazul indicó: “A partir de ahí comenzó la diferencia. Detener esa pelota y dejar servida para el gol es lo que refleja la protesta de los muchachos. La explicación es que como no fue intencional y no marcó él, por la nueva regla no se puede anular”.

Volviendo al desarrollo del encuentro, el Emperador dejó en claro: “Fue un partido muy parejo. Estamos demostrando que queremos pelear de igual a igual con todos. Creo que nos faltó la tranquilidad de la culminación. Vimos un partido muy intenso y nosotros tratando de jugar siempre”.

“Lo único que nos falta es volver a ganar para tener de nueva esa inyección anímica que da la victoria”, finalizó.