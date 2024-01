Chiqui Arce, de los cascotes a conspiración en Olimpia

No volver a ganar, otra vez generó reproches de los hinchas. Al punto, Chiqui sostuvo: “No puedo hacer nada. Hay que plantearle al presidente, quien es el que toma las decisiones. Yo no tengo ningún drama en dar un paso al costado si veo que el equipo no responde o no está avanzando hacia el objetivo, que es pelear por el título. No voy a apegarme al cargo”.

Lea más: Olimpia vs. Nacional: El decano no puede y empata ante la academia

Profundizó: “Es una reacción normal cuando no se gana. Entiendo que la pasión ciega un poco. Tenemos un plantel corto, recién reestructurado, con algunos poniéndose a punto para rendir”. Saltó la frase conspiración, “porque ustedes o los jefes de medios tengan el micrófono no quiere decir que no se les puede decir nada. Ustedes y los jefes de medios tirotean, pero ¡aaay! que uno de nosotros salga a decir algo sobre ustedes... ¡Quilombo! Esa es la cuestión que no cierra. Ustedes tienen libertad para decir lo que quieran, y nosotros, ¿qué somos?”.

Beto, otro exazulgrana se une

El lateral Alberto Espínola será el próximo fichaje de Olimpia, casi a costo cero. “Beto” va a rescindir con el Colón de Santa Fe y se unirá a la plantilla que dirige Chiqui Arce.

Alberto viene recuperándose de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, y se espera que el alta médico lo tenga en mayo, entonces jugar el torneo Clausura.