Marcos Gómez: “ahora se viene los más difícil, pero a la vez lo más lindo”

“Hace mucho tiempo no se veía esto de Paraguay, ahora se viene los más difícil pero a la vez lo más lindo, se vienen partidos que seguramente van a quedar marcados en nuestras carreras para toda la vida. Confío en el equipo, vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando, vamos a dar todo lo mejor de nosotros, y estoy seguro que podemos clasificar a los Juegos Olímpicos”, expresó.

El mediocampista de Olimpia dejó en claro que la campaña hecha por Paraguay no representa una sorpresa. “Para mí no es una sorpresa que nosotros hayamos hecho este torneo, para muchos si puede ser sorpresa, porque hace mucho tiempo no se veía esto de que Paraguay haya podido ganarle a Uruguay o empatar ante Argentina. Pero nos preparamos para eso, en el corto tiempo de trabajo hicimos un gran esfuerzo para llegar de la mejor manera a la primera fase, pudimos clasificar, todos los compañeros hicieron un gran esfuerzo”.

Sobre las condiciones del terreno de juego que albergará el cuadrangular final, Gómez argumentó que es mejor a la sede donde disputaron los primeros tres encuentros. “Creo que esta cancha (estadio Brígido Iriarte) está en un mejor estado, eso va ayudar más a la hora del juego que nosotros implementemos. Este escenario está en un mejor estado a lo que es el estadio Misael Delgado de Valencia”.