Pedro Sarabia: “el equipo no estuvo como en otras ocasiones”

“Un partido en el que no fuimos certeros, no podíamos hacer dos pases seguidos. Es la primera vez que pongo dos delanteros desde que estamos en Ameliano, eso implicaba de que podíamos tener falencias respecto a que no podamos tener la pelota, tratamos siempre de encontrar una perfección, ir mejorando, pero siendo sincero, el equipo no estuvo como en otras ocasiones”, expresó el técnico.

Sobre el nerviosismo, el conductor de la “V” azulada manifestó. “Es un tema que tenemos que ir manejando, a nosotros cuando nos hacen un gol nos cuesta un poquito revertir, creo que tenemos la experiencia y los jugadores para volver a la igualdad. Tenemos la obligación de ser protagonistas de jugar de una manera en la que el rival se sienta incómodo y buscar siempre ganar en los partidos que nos toque jugar”.

Sarabia argumentó además que el cambio de dispositivo táctico, les costó dañar al adversario. “Creo que el entrenador y el grupo de jugadores tienen que saber de varias posibilidades, incluyendo el sistema táctico. Nosotros veníamos jugando con 4-3-3, llenábamos de gente el medio para tener la posesión del balón, hoy (ayer) creo que no lo hicimos, no por la capacidad, sino porque no intentamos, nos costó bastante y no pudimos encontrar la forma de dañar al rival con la posesión del balón”.