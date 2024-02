Antonio Bareiro: “queríamos sacar más ventaja en la cima”

Sobre lo que fue el rendimiento del equipo, el atacante gumarelo manifestó que no estuvieron finos. “No estuvimos finos en en algunas partes, no pudimos tener la pelota, adelante no podíamos terminar bien los centros, pero eso en la semana vamos a estar entrenando para intentar ganar el próximo partido”.

De cara a la siguiente ronda, en la que el Gumarelo visitará el lunes a Nacional, el “Demonio” aseguró que es indispensable estar más finos para seguir sólidos en la cima. “Necesitamos tener más la pelota, estar más finos para ganar el siguiente encuentro y seguir como punteros”.