Domínguez: Elogio a Bernay y “si no salimos campeones….”

“El torneo empezamos muy bien, los dos primeros partidos dejamos buenas sensaciones, sabíamos que ese era el camino, hicimos una buena pretemporada, más allá del trabajo físico, trabajamos en lo sicológico, en lo grupal, eso nos ayudó mucho también para poder empezar bien el torneo”, fue lo primero que señaló el “10″ del Ciclón.

Fue consultado por otros equipos que comienzan a ganar y dijo. “Después pasaron cosas que no podemos evitar, lo que haga Libertad u otro equipo tenemos que dejar de lado porque tenemos que ocuparnos de nosotros, no nos sirve de nada mirarle a otro equipo si nosotros no ganamos. Es difícil explicar cuando creamos situaciones y no podemos hacer los goles, solo el trabajo del día a día nos va a sacar de esa mala racha frente al arco”.

Buen grupo

Domínguez mencionó que tienen un buen grupo en Cerro Porteño, que hay sana competencia y que es difícil explicar lo que pasa.

“A mí me gusta mucho el grupo que tenemos, después se acoplaron los que fueron al preolímpico, hay más competencia sana, tenemos un buen grupo, por ahí necesitamos el primer gol para hacer otro, se ve, jugamos bien, creamos ocasiones, pero es difícil explicar porque no quiere entrar la pelota. No nos preocupa tanto, pero trabajamos en definición todos los días”.

“La gente se ilusionó después de los dos primeros partidos, demostramos lo que somos capaces de hacer, tuvimos buena relación con la gente, nos apoyaban. No quiero culpar a nadie por el quiebre que tuvimos. Estamos juntos, trabajamos y queremos sacar esto adelante. Nos enfocamos mucho en nosotros, que el arco se abra para darnos confianza, tenemos un grupo espectacular, tenemos el triple de equipo del torneo pasado y estamos convencidos que esto va a pasar”.

Aseguró que está pasando por un buen nivel y dijo que uno de los responsables es Víctor Bernay. “No voy a poner número a mi nivel, estoy muy bien, Víctor Bernay es uno de los responsables del nivel que tengo, siempre me habla y le da confianza al grupo, me habló mucho y eso necesitaba, la gente de Cerro me ayudó mucho en eso. Me siento muy bien, la enfermedad que tuve me golpeó fuerte, no quiero descansar y tengo mucha confianza, el sábado me sentí muy bien.

La selección y lo que se viene

Fue consultado por la selección paraguaya. “Siempre quiero estar en la selección, me puse ese desafío, para eso tengo que ayudar a Cerro jugando bien, sé que Paraguay tiene jugadores de jerarquía y eso también motiva”.

No quiso hablar de un probable cambio de DT. “Personalmente no quiero hablar de ese tema, en cualquier parte del mundo si no ganas, pasa eso. Queremos salir de la racha negativa que tenemos, nos toca trabajar, hacer los goles y ganar los partidos, después no tenemos la decisión de decidir si el profesor sigue o no”.

Por último, habló de la importancia del partido del viernes ante Guaraní. “Significa mucho el partido ante Guaraní, no queremos aflojar, si no ganamos se alejan los equipos y se hace más complicado, es un partido importante que nos va a marcar si seguiremos o no en la lucha. No ser campeón es un fracaso, vamos a pelear hasta el final para llegar al título”, concluyó.