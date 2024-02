Miguel Cardona en Olimpia: Una historia en el museo

<b>C</b>apitán de un velero...

Miguel Cardona entregará el sábado el mando en Olimpia con la convicción de “misión cumplida” en homenaje a la promesa al padre. Un ciclo con tormentas financieras, capeadas en gran parte, logros deportivos como legado y la idea de volver en algún momento a la presidencia.

Se cierra un ciclo con mucho que contar, logros, momentos de mucha incertidumbre a raíz del caos financiero heredada de las directivas anteriores, pero con el legado de haber reducido la deuda de unos 72 millones de dólares a 38 millones de la misma moneda y el pensamiento de volver alguna vez a la presidencia.

Miguel Cardona dejará el sábado el cargo de presidente del club Olimpia y ayer fue el día en el que abrió las puertas de su museo personal, cargado de muchas historias detrás del Decano y ABC tuvo el privilegio de ser testigo.

“Muchas cosas hemos mejorado en la parte de infraestructura, con mucha gente que nos ayudó. Se hicieron un montón de cosas que nos agregan un valor interesante. Será un antes y un después para que el socio olimpista este contento. Siempre dijimos que Olimpia merece tener una cancha linda, una cancha nueva, una cancha que pueda desarrollar su fútbol, el fútbol que queremos los olimpistas. En eso se está avanzado”, resumen de la memoria de Cardona.

* Los títulos. “Me acompañó la suerte y ganamos algunas cosas, como la Copa Paraguay, la Supercopa y el torneo Clausura (2022), y a nivel internacional hicimos muchas cosas. Luchamos, la primera Copa empezamos allá abajo. Fuimos entrando a fase de grupos y fuimos creyendo. Y este último nos costó un grupo duro, salimos primero en nuestra fase, salimos segundo en todo el continente. Después nos tocó bailar con una muy complicada, que es el Flamengo, el campeón, el más fuerte de todos, con un presupuesto que era veinte veces más que el nuestro”.

* La pesada deuda. “El club estaba con una deuda de setenta y pico millones de dólares con vencimiento a corto plazo, con algunos cheques adelantados. Eso nos complicó muchísimo, usamos mucha creatividad para cambiar los cheques por emisiones de bonos, que gracias a Dios fuimos cambiando. Así hemos ganado tiempo, ordenando el club y en paralelo teníamos que bajar las deudas, gastos y aumentar los ingresos. Sobre eso estuvimos navegando. Ahora se terminó el balance y tenemos buenas noticias porque las deudas están solo en treinta y ocho millones doscientos mil dólares. Las otras deudas están con contrato, Olimpia no se tiene que preocupar y ocupar. Olimpia tiene que ocuparse de treinta y ocho millones de dólares que están calzados a mediano y largo plazo, o sea, no son deudas que venzan a corto plazo. Las deudas que quedan sin calzar tienen un año de gracia, otras vencen en cinco o seis años. Otros temas de FIFA, están organizadas en el tiempo”.

* El arbitraje. “Con muchas inquietudes con el tema arbitraje. No se mide con la misma vara. En los minutos adicionales, en... algunos arbitrajes son muy puntuales, precisos y cuesta. Deberían cuidarle al Olimpia, el Olimpia, yo siempre pido, es la historia fundamental del fútbol paraguayo. Que dejen que las cosas sean naturales, que ocurran como tengan que fluir. Muchas veces Olimpia se sintió perjudicado por el arbitraje. Se mejoró en algo con Éber Aquino, pero falta y a eso debemos ir...”.

Superávit, el legado

Después de dos años negros y con millonarias pérdidas en el ejercicio anual, los dos últimos años en el mandato de Cardona se registraron superávit. “Los resultados son buenos, a parte de bajar deudas uno tiene que mirar los resultados del balance. En 2020 fue una pérdida de 68.000 millones de guaraníes; en 2021 hubo una pérdida de 154.000 millones. Ahora en 2022, que ya empezamos con la administración, nuestra utilidad pasó a 11.000 millones y el superávit de este último ejercicio, de este 2023, es mayor a los 33.000 millones. Cuando hablás de utilidad, no es que está esa plata disponible, mediante esa utilidad se fueron disminuyendo deudas”.

Los cuatro técnicos

“Cuando querían sacar a Julio, sostuve contra viento y marea. Salimos campeones, pero hubo un momento de cosas con la final de la Supercopa y no nos estaban saliendo las cosas. Ahí tomamos la decisión porque el olimpista tiene un hambre internacional. Optamos en traer una persona con prestigio internacional y copero (Aguirre) y nos llevó por una camino que nos clasificó primero en nuestro grupo y segundo en todo el continente, pero no le salía el torneo local. Fuimos por Chiqui porque Olimpia debía sumar puntos en el torneo local. En el último día le dije que no salieron las cosas. Al olimpista le gusta el nueve de área y pensamos en Palermo”.

Otro nombre al estadio

Tras el fallecimiento de Osvaldo Domínguez Dibb surgió el deseo de llamar así al estadio. “Esto vino. Yo fui el que mocioné para que esta comisión directiva trate de manera urgente. Porque cuando vi lo que significó y el clamor de la gente en esos dos días donde iba el féretro por todas las calles y la gente pidiendo. Recibimos casi cincuenta notas de peñas solicitando. Nadie me pidió. Sentí en ese momento cuando me iba detrás del féretro. Este señor se merece, demasiadas alegrías nos dio. Encontré una solución que se me ocurrió. Que todo el complejo social se llame Manuel Ferreira y que el estadio se llame Osvaldo Domínguez Dibb”.