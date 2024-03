Piris da Motta: “El camino para mejorar es trabajar”

“El camino para mejorar todo esto es trabajar, trabajar y trabajar, buscar en qué estamos fallando y trabajar sobre eso. Estamos buscando la vuelta para entender lo que pasa, todos los días entrenamos bien, el grupo está bien, de esto salimos con trabajo”, señaló el volante del Ciclón.

Lea más: “Cerro Porteño se maneja como un club de Intermedia”

Dijo que no está enterado si hubo o no enojo por darle la capitanía a Fabrizio Peralta. “Me estoy enterando a través de ustedes, si paso algo, yo no estoy en conocimiento de esto, no escuché reclamo de ningún compañero. Nos pasa por las ganas de querer ganar y no mantenemos lo que hacemos en la primera etapa, tenemos varias ocasiones y no convertimos, a la primera que nos llegan nos convierten eso hay que trabajar”, afirmó a la consulta de que Cerro Porteño baja el rendimiento en el segundo tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la queja del hincha de Cerro Porteño mencionó que “eso es algo muy normal en un equipo grande como Cerro Porteño, al firmar el contrato con Cerro tenes que saber que hay que ganar todos los partidos, que todos los años tenes que ser campeón, lastimosamente este es el segundo año que no podemos ser campeón y tenemos esa obligación, vamos a encontrar lo que queremos y a sacar un resultado positivo”.

“Se sabía que se iban a decir muchas cosas si no ganábamos, estábamos preparados porque hay muchas cosas que no son ciertas que se dice. Sabíamos que teníamos que presentarnos a trabajar, no nos dijeron que iba a haber un cambio, siempre tuvimos contacto con los entrenadores. Físicamente estoy bien después de terminar la pretemporada”, añadió con relación a un posible cambio de técnico y como se siente en lo físico.

Todos están afectados de manera anímica. “Anímicamente no solo le afectó a Bernay, a todos nosotros porque no estamos ganando, estamos lejos de la punta y nos afecta. Estamos hablando siempre con los dirigentes, Miguel Carrizosa está todos los días con nosotros, todos juntos vamos a sacar adelante esto”.

Cerro ya no tiene margen de error. “Nuestro margen de error ahora ya es cero, nuestro tema es partido a partido para pasar la fase de grupos, vamos a trabajar de la mejor manera para volver a ser el equipo de los tres primeros partidos”, finalizó.