Andrés Anca: “Rendimiento-actitud, actitud-rendimiento, es un círculo”

“Por ahí el tema de falta de actitud se puede llegar a dar, pero porque ellos dentro de la cancha no encuentran respuesta para resolver lo que sucede en campo y una cosa desencadena la otra. Rendimiento-actitud, actitud-rendimiento, es un circulo. Eso hace que el equipo mentalmente se vaya para abajo”, fueron las primeras explicaciones de Andrés Anca, ayudante técnico de Nacional, luego de la derrota 1-0 ante Sol de América.

Lea más: Sol de América vs. Nacional: Resultado, resumen y gol

A renglón seguido, Anca señaló: “En los dos últimos partido no encontramos la respuestas. El equipo es una montaña rusa. Nos encontramos con un plantel con varios jugadores que no venían teniendo minutos y entonces se hace un poco complicado llevar una doble competencia. Todo eso tenemos que evaluar también y por ello no podemos decir que el inconveniente es uno solo, sino que son combinaciones de situaciones”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros no nos podemos quedar atrás en el campeonato y por eso no rotamos tanto para este partido. Tratamos de poner lo mejor por esa necesidad, pero lastimosamente el resultado no fue favorable. Ahora tenemos que pensar ya en lo que va a ser el partido del martes ante Palestino, donde vamos a ir a buscar revertir el 2-0 y lograr la clasificación”, finalizó.