Benzema palpita con los Juegos Olímpicos

“¿Los Juegos? Por qué no, claro que pueden ser lo más " , dijo el delantero del Al-Ittihad saudí, que se postuló así para ser uno de los tres integrantes de más de 23 años de la lista de Thierry Henry.

Retirado de la selección absoluta tras 97 partidos y 37 goles, y muy crítico con el seleccionador, Didier Deschamps, Benzema espera si Henry accede a convocarle y si su club, con el que esta temporada ha disputado 26 partidos, con 15 goles, se lo permite.

El seleccionador francés Sub 23 ha asegurado que muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, ya le han mostrado su negativa a prestar a sus futbolistas para los Juegos, competición que no se celebra dentro de las fechas reservadas por la FIFA, por lo que no tienen obligación de hacerlo. Eso aleja la opción de contar con jugadores como Eduardo Camavinga o Kylian Mbappé, en la agenda del poderoso club madrileño.