Un motociclista de 60 años muere tras accidente de tránsito frente a la Conmebol

Un accidente de tránsito sobre la autopista Silvio Pettirossi, a la altura de la sede de la Conmebol en Luque, se cobró la vida de un motociclista de 60 años en la noche de este sábado.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades policiales como Mario Vera Recalde, un vecino domiciliado en el Cuarto Barrio de la ciudad de Luque.

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Según informó la Policía Nacional, tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría 3ª Central se trasladaron rápidamente al lugar del hecho, donde confirmaron la gravedad de la situación. De inmediato se convocó al cuerpo de bomberos voluntarios y a los paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), quienes realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente media hora.

Pese al intento, los esfuerzos fueron en vano y terminaron constatando el deceso del hombre en el mismo sitio.

Cómo fue el impacto

De acuerdo con las declaraciones el oficial interviniente Silvio Ovelar, el percance se produjo cuando el motociclista circulaba en dirección de Asunción hacia Luque. Los primeros peritajes indican que presumiblemente la víctima se estaba dirigiendo de regreso a su domicilio.

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Antes de alcanzar la rotonda ubicada en las inmediaciones de la Conmebol, la motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil de la marca Kia, modelo Soluto, de color negro.

El conductor del automóvil manifestó a los intervinientes que solo sintió un fuerte golpe en la parte posterior de su rodado, por lo que detuvo la marcha y, al bajarse a verificar, ya encontró al sexagenario tendido en el suelo.

Conductor dio negativo al alcotest

La Policía Nacional procedió a asegurar la zona del siniestro para permitir el trabajo de los peritos de Criminalística y de la Fiscalía, lo que generó una importante congestión vehicular en ese tramo de la autopista durante el procedimiento. También se daba la despedida de la Albirroja, que iba rumbo a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Los inspectores practicaron la prueba de alcotest al conductor del Kia negro, arrojando como resultado definitivo 0.0. El Ministerio Público ya tomó intervención en el caso.