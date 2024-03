Eurocopa: Repechaje por tres plazas

Para lograr uno de los preciados boletos al campeonato continental, que se disputará en Alemania, las 12 selecciones caídas a esta última oportunidad están divididas en tres cuadros diferentes, determinados por su rendimiento en la Liga de Naciones 2022/23.

Lea más: Frustrado regreso de Neuer

Para esta jornada está prevista un primer partido a vida o muerte para acceder a la “final” de cada cuadro, en la cual los tres vencedores lograrán certificar su presencia en Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la “vía A” , correspondiente a los equipos de mayor nivel en esta repesca, Polonia se enfrentará en primera ronda a Estonia y Gales a Finlandia. El equipo que salga vencedor de estos cuatro pasará a integrar el grupo D de la Eurocopa, junto a Francia, Países Bajos y Austria.

La estrella polaca Robert Lewandowski, que ha recuperado su instinto goleador en las últimas semanas con el Barcelona, buscará liderar a su selección una vez más, luego de alcanzar los octavos de final en el Mundial 2022.

* El programa. A las 14:00: Georgia-Luxemburgo (en Tiflis). A las 16:45: Polonia-Estonia (en Varsovia); Gales-Finlandia (en Cardiff); Israel-Islandia (en Budapest); Bosnia Herzegovina-Ucrania (en Zenica) y Grecia-Kazajistán (en Atenas).

* El martes: Bosnia Herzegovina o Ucrania vs. Israel o Islandia; Gales o Finlandia vs. Polonia o Estonia; Georgia o Luxemburgo vs. Grecia o Kazajistán.

* Clasificadas: Albania, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, Escocia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza y Turquía.