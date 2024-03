El testimonio de José Florentín sobre el presunto abuso sexual

José Florentín es uno de los cuatro acusados por supuesto abuso sexual a una joven de 24 años. El futbolista paraguayo declaró días atrás ante la justicia de la Provincia de Tucumán. El lunes, Telenoche reveló el testimonio del mediocampista, que reconoció que intimó con la mujer, pero aseguró que “no fue tan largo porque yo acabé muy rápido”.

Florentín contó que el encuentro fue posterior a la cena del plantel de Vélez Sarsfield, que horas antes había igualado 0-0 con Atlético Tucumán (2 de marzo) por la Copa de la Liga Profesional de Argentina. La reunión fue en la habitación 407 del Hotel Hilton, a la que la mujer ingresó con una botella de fernet y una de gaseosa en el interior de una mochila.

“Se sentó en la cama que estaba al lado mío”

“Mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño porque se quería bañar. Nosotros nos miramos sorprendidos. Entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío”, relató Florentín, según Telenoche. El ex Guaraní agregó que la denunciante pidió un masaje porque tuvo “un día duro y estaba muy contracturada”.

El volante añadió que besó a la mujer y aseguró que ella respondió de la misma forma. “Se dio vuelta y nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras, solo había música. Me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa, luego se quita el short y nos acostamos en la cama”, continuó el jugador de 27 años.

“No fue tan largo porque acabé muy rápido”

“En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones. No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando”, aseguró Florentín.

“Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rio un poco de la ocasión”, finalizó el compatriota, según reproduce TN. El lunes, la jueza resolvió que Florentín y otros dos de los acusados (Abiel Osorio y Braian Cufré) continuarán con prisión domiciliaria en Tucumán por 90 días