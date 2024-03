Manolo Jiménez: “Lejos de lograr un gran juego”

“Aún estamos muy lejos de lograr un gran juego y armonía en el equipo, pero lo estamos intentando. En la primera etapa no me gustaron las salidas del equipo”, fueron las primeras palabras de Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, tras la victoria por 1-0 ante Nacional.

Cuando fue consultado sobre las modificaciones en el equipo, especialmente con los ingresos de Edú y Gabriel Aguayo, Manolo fue claro y explicó: “Hay siempre un once titular, pero el partido dura 98 minutos. Es importante el once que comienza y el once que termina. Edú le ha dado más referencias al ataque, y yo no miro la edad, lo conozco a Aguayo desde las formativas”.

Para finalizar, el técnico del Ciclón indicó: “Con mayor o menor acierto, hemos buscado la victoria”.