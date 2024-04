Santa Cruz: “En Libertadores los errores se pagan caro”

“Ciertamente es un partido muy importante, tenemos que sumar de a tres después de perder en Uruguay, ganar en casa es fundamental para nosotros. El grupo llega optimista después del partido ante Guaraní, ganar hace bien al ánimo más después del partido en Uruguay donde pudimos haber hecho mejor, decididos a sumar de a tres para pelear la clasificación”, señaló en conferencia de prensa.

Fue complicado el partido en Uruguay. “Nos hemos encontrado con un primer partido complicado, no solo por jugar de visitante, tampoco estuvimos bien con la pelota, no los dañamos. No tuvimos un buen día, hoy ya pensando en el partido de mañana con ganas de corregir lo que se hizo mal y tenemos la necesidad imperiosa de ganar”.

“Son dos competencias distintas, tener un mal día en Paraguay podés ganar por la jerarquía del plantel que ofrece soluciones a ese tipo de días. En Copa Libertadores los errores se pagan más caro, ese es el cambio fundamental que hay que hacer, hay que poner algo más cuando jugamos Libertadores. Es bueno que nos haya pasado en el primer partido para despertarnos. Convencidos que vamos a hacer un buen partido”, añadió.

Llegan optimistas para el juego ante Táchira. “Estamos optimistas por ganar un partido difícil e importante en el torneo local, terminar con buena diferencia en la tabla, vamos a encarar con tranquilidad el juego de mañana. El de mañana es un partido distinto donde tenemos la obligación de ganar, no podemos resignar puntos de local. Estando bien, seguro vamos a ganar el partido”.

El problema en Uruguay fue la intensidad. “Nuestro problema en Uruguay fue con la intensidad, nos superaron en eso. Tenemos que ser más intenso, acelerar el juego y tener una dinámica mayor que es lo que exige la Libertadores. Estoy esperando la oportunidad de jugar y ayudar al grupo”.

“Sin dudas que la primera fecha vimos resultados donde perdimos todos los paraguayos, a nivel de ritmo e intensidad existen ligas más competitivas. Tenemos que cambia el chip en cuanto a intensidad, seguro se va a mostrar cambios con relación a los partidos de la semana pasada. Los resultados a nivel Libertadores son reveladores en cuanto a nuestro nivel. Al final haremos una valoración de los grupos, pero es un torneo que te muestra donde está nuestro fútbol”, finalizó.