Cartelera de la undécima fecha de las Formativas

Libertad está al frente de la Sub 13 y Sub 15, en cambio Olimpia lidera la Sub 16 y Juvenil. La Sub 14 y Sub 17 están al mando de Cerro Porteño.

En la tabla anual, que es la definitoria para el hexagonal, Cerro Porteño está al frente con 144 puntos, Olimpia 136, Libertad 136, Guaraní 80, Nacional 71 y Sportivo Ameliano 68.

Cartelera:

Cerro Porteño – Nacional, sábado. En Parque Azulgrana: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (07:00). En Parque Guasu; Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (15:30).

Tacuary FBC – Sportivo Ameliano, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 y Sub 16 (07:00), Sub 14 (08:45), Sub 17 (09:00), Sub 15 y Juvenil (15:30).

Sol de América – General Caballero JLM, sábado. En Sol de América (auxiliar): Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (15:30). En Pablo Patricio Bogarín; Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (15:30).

Libertad – Olimpia, sábado. En Colegialito: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (15:30). En Complejo ODD (Villeta); Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (15:30).

Sportivo 2 de Mayo – Guaraní, sábado. En Unión Ybyraro: Sub 13 (07:00), Sub 14 (08:45) y Sub 15 (15:30). En Parque Guasu; Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Juvenil (15:30).

Sportivo Trinidense – Sportivo Luqueño, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 y Sub 16 (07:00), Sub 14 (08:45), Sub 17 (09:00), Sub 15 y Juvenil (15:30).

Próxima fecha:

Tacuary FBC – General Caballero JLM

Sportivo Trinidense – Cerro Porteño

Sol de América – Olimpia

Nacional – Sportivo Ameliano

Libertad – Guaraní

Sportivo 2 de Mayo – Sportivo Luqueño