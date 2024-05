Ángel Martínez: “No estuvimos a la altura del juego”

“Trabajamos en la semana para que estas cosas no pasen (derrota por goleada). No estuvimos a la altura del juego ante Libertad, estamos pasando un momento no agradable”, manifestó Ángel Martínez, entrenador de So de América, luego de la derrota 4-1 frente a Libertad.

Lea más: Libertad vs. Sol de América: El Gumarelo golea y mete presión

El conjunto Danzarín supo contener a su rival hasta pasada la media hora de juego, pero tras el primer gol, todo se les puso muy complicado. “El plan era bueno hasta que Libertad nos hizo el gol. Creo que el equipo sintió bastante ese gol, no nos pudimos volver a ordenar y lo pagamos caro. Ellos marcan diferencia con el plantel que tienen”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta claro que agarre el equipo en un momento difícil. Tenemos que seguir trabajando y corregir lo que falta para encarar de la mejor manera los encuentros que vienen. Es una situación incómoda en la que estamos (zona de descenso) y debemos trabajar y dejar todo en cada partido para intentar salir de ella”, finalilzó el DT unicolor.