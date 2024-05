Martín Palermo: “Tuvimos picos de buen rendimiento”

“La sensación es buena. El equipo estuvo a la altura de lo que implica jugar un clásico. Fue parecido al clásico pasado. Se hizo de ida y vuelta el juego y tuvimos picos de buen rendimiento”, fueron las primeras expresiones del argentino Martín Palermo, el entrenador de Olimpia, luego del empate 1-1 frente a Cerro Porteño.

En lo que respecta al desarrollo del encuentro, en el que el rival tuvo el mayor control del balón, el técnico argentino del Decano manifestó: “Le dimos la posibilidad de tener la pelota, pero si vamos al repaso, no tuvieron situaciones claras. La idea era no darle espacios en el arranque del partido. El gol nos dio cierta tranquilidad, pero no lo pudimos sostener”.

A renglón seguido agregó: “A lo que nos iba a proponer Cerro Porteño lo pudimos contrarrestar. Ellos tuvieron aproximaciones, no situaciones claras. Nosotros si lo tuvimos, en especial en ese segundo tiempo, pero nos faltó efectividad. Después en líneas generales, el partido terminó siendo parejo”.

Con respecto al gol del empate, el DT franjeado explicó: “Fue una jugada que nos agarra con la estructura defensiva no bien parada. Hicieron lo que nosotros buscamos en la primera etapa, metieron una pelota larga a espalda de Román y se dio que Capasso no llegó a cerrar y Olmedo se termina pasando. Pero fuera de eso, creo que estuvimos muy bien defensivamente”.

Con este resultado Olimpia queda en la tercera ubicación con 29 puntos, a seis de Libertad y cuatro de Cerro Porteño. Ante la consulta de si su equipo pasa a ser un espectador o se mantiene como protagonista, el Titán fue claro: “Las posibilidades están. Claro que no dependemos de nosotros, pero vamos a seguir peleanto hasta el final. Des este partido, que fue muy parecido al primer clásico que dirigí, me voy con buenas sensaciones”