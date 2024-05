¡La APF programó dos partidos del torneo Apertura del fútbol paraguayo a la misma hora de la final de la Champions League!

Insólito: El fútbol paraguayo tendrá dos partidos de la fecha 21 del torneo Apertura 2024 a la misma hora de ¡la final de la Champions League! El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó Sportivo Trinidense vs. Guaraní y Tacuary vs. Nacional en simultáneo a Real Madrid vs. Borussia Dortmund: los tres juegos serán a las 15:00.

Posteriormente, Olimpia será visitante de 2 de Mayo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: el choque, con el Decano fuera de la pelea, arrancará a las 17:30. Al día siguiente, Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño y Libertad vs. General Caballero de Juan León Mallorquín jugarán a las 16:30. La ronda culminará el lunes, a las 18:00, con Sol de América-Sportivo Ameliano.