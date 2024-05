Olimpia 1-Trinidense 2: Expreso descarrilado

Los mejores en el banco, una rareza

Menos mal que se produjo un tanto tempranero, porque el desarrollo posterior el partido fue malo. Como que era de mero cumplimiento, sin importancia, por el sándwich y la gaseosa.

Recuperación y traslado de balón de Franco, sesión al costado derecho a Redes, centro al área, cabezazo redireccionado de Bruera que pega Flores y se introduce a la portería auriazul. Habría que hacer un sorteo para determinar el autor del gol, por el doble toque, pero la APF consignó que fue del argentino, a indicación del árbitro.

Martín Palermo tiene el raro estilo de reservar a su mejores atletas ofensivos para el segundo tiempo. Un solo ejemplo: con la planilla a mano, resultaba llamativo ver a Matías Almeida como titular y a Derlis González, suplente. El cierto, el #10 aún no está a plenitud, con el semestre casi acabado, pero su sola presencia genera sensaciones distintas, de posibilidad de desequilibrio para los franjeados y mayor poder de concentración a los defensores rivales.

En la complementaria, las cosas cambiaron. El necesitado “Triqui”, ahora con 18 puntos de 60 posibles, se animó más y con cargas de mayor frecuencia llegó a la igualdad con un envío al área de Riveros que fue conectado por Ruiz Díaz, quien venció a Olveira en segunda instancia.

Como era de esperarse, el Titán Palermo envió al campo a los “peces gordos”, Derlis, quien le sacó pintura al travesaño, Pratto, Arrúa, que intentó ser la manija y después Fernández, cuyo fantástico tiro fue desviado por Quiñóñez. Bruera también tuvo posibilidades de llegar al segundo.

Parecía triunfo franjeado, por el impulso final, pero el que festejó fue Trinidense, con un magnífico contragolpe en tiempo adicional encabezado por Romero, quien le ganó con cierta facilidad en la corrida a Benítez y asistió a Román, el encargado de aplicar el golpe de gracia al conductor del descarrillado Expreso Decano, cuya decisión es inentendible, porque existe una historia por defender y todos los juegos de deben encarar con el máximo potencial.

Palermo, “sensación de frustración”

“La sensación es de frustración, porque queríamos pelear hasta el final. Ahora queda reflexionar por lo que fue este campeonato. No supimos aprovechar esa diferencia”, expresó el entrenador de Olimpia, Martín Palermo (50), tras la caída contra Trinidense, en Sajonia.

“Tenemos que seguir corrigiendo cosas. Desde mi llegada le he brindado oportunidades a muchos (futbolistas) y al tener un plantel tan amplio, no terminás de tener una base”, dijo el Titán, quien piensa en la reducción del plantel, que no puede ser potenciado por un nuevo castigo de la FIFA.

“Quedamos con esa sensación amarga porque cuando se ganaba, no se jugaba como queríamos y ahora que generamos mucho, no se ganó”, mencionó el DT, quien dijo que la inclusión de Matías Almeida fue para la bolsa de minutos para cumplir con el reglamento.