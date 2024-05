Manolo tiene el equipo y ya no habla de Giménez

“Partido importante no solo por ser el próximo, sino que es una auténtica final, se enfrentan dos buenos equipos con el mismo objetivo, estamos trabajando en estos días, mentalizados para hacer lo mejor posible por la importancia que tiene para los hinchas y nosotros”, señaló el español en el inicio de la conferencia.

Fue consultado por el brasileño Edú y el caso Enzo Giménez. “Lo de Enzo Giménez ya no habló. Edú lleva varios días entrenando con el grupo, se quedó a trabajar fuerte, ayer trabajó bien y puede entrar en la convocatoria”.

Mencionó que quiere cambiar la palabra presión por ilusión. “Tenemos que empezar a cambiar la palabra presión por ilusión, el estadio estará lleno, buena predisposición de los jugadores. En el fútbol hay un ganador y perdedor. Estoy orgulloso de este equipo y Dios quiera que nos ayude en el campo para ver todo lo que dan en los entrenamientos”.

También habló del rival de turno, Colo Colo de Chile y la ausencia de Arturo Vidal. Señaló que el requipo chileno es grande y no depende de un solo jugador, además, confirmó que ya tiene en mente el equipo y los cambios para el juego del miércoles, que podría cambiar de acuerdo al desarrollo del partido.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado de Cecilio Domínguez y fue consultado por el el momento actual del futbolista. “Cecilio demostró que tiene una gran capacidad para dar fútbol, las personas pasamos por altibajos por muchos factores, nadie puede controlar con exactitud, él siempre quiere el balón, siempre arriesga, es valiente y tendrá mi apoyo por más que no le salga”.

“Cuando llegué a Cerro el equipo no estaba en un buen momento, tuve que suplir a un compañero de profesión. Vi un equipo en lo emocional mal y una mochila muy grande por ser un equipo importantísimo en Paraguay. Me di cuenta que podría salir al flote al verlos trabajar y tener predisposición, estamos intentando seguir paso a paso, todo es bonito, pero si no logramos los objetivos no nos van a recordar”, añadió Jiménez.