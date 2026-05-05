Video: controlan incendio, pero todavía hay personas sin rescatar

Uno de los capitanes de bomberos intervinientes en el incendio del edificio Ahorros Paraguayos precisó que el principio de incendio se originó en uno de los ductos de cables y este va por todos los pisos del edificio.

Asimismo, dijo que el fuego fue sofocado por falta de oxígeno, por lo que ahora todos los bomberos intervinientes se concentran en el rescate de las personas que aún permanecen atrapadas, “puerta por puerta” para una verificación completa.

Al menos unas 10 personas habrían sido trasladadas a centros asistenciales por intoxicaciones ante la intensa humareda negra que se extendió por el lugar.

En las veredas, al frente del edificio, hay personas que están recibiendo oxígeno tras ser rescatadas.

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Continúa rescate

El capitán y comandante de Bomberos, Marco Almada, detalló que el fuego iniciado en el subsuelo “fue ganando para arriba” con gases que coparon los pisos superiores.

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Asimismo, precisó que el edificio cuenta con 16 pisos entre los que funcionan oficinas y viviendas, mientras que el “peligro” continúa porque las verificaciones hasta ahora alcanzaron al piso 10, por lo que continuarán las verificaciones hasta llegar a la azotea.

“Hay circuitos eléctricos comprometido y hay todavía peligro porque hay foco de humo abajo. Estamos verificando los pisos si es que hay víctimas afectadas porque se debe evacuar completamente. La envergadura lo exige y no sabemos si hay gente que quedó desmayada; tenemos que verificar todo”, agregó.

En lo que refiere a las personas trasladadas, serían ya 12 que fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

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