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05 de mayo de 2026 a la - 13:57

Video: controlan incendio, pero todavía hay personas sin rescatar

Bomberos confirmaron que el fuego que se originó en el edificio Ahorros Paraguayos del centro de Asunción fue sofocado. De igual manera continúa el rescate de personas que están atrapadas en el lugar.

Por ABC Color

Uno de los capitanes de bomberos intervinientes en el incendio del edificio Ahorros Paraguayos precisó que el principio de incendio se originó en uno de los ductos de cables y este va por todos los pisos del edificio.

Asimismo, dijo que el fuego fue sofocado por falta de oxígeno, por lo que ahora todos los bomberos intervinientes se concentran en el rescate de las personas que aún permanecen atrapadas, “puerta por puerta” para una verificación completa.

Mujer y hombre sentados en el suelo con expresión de angustia, mientras un oficial con chaleco reflectante les asiste en un entorno urbano.
Tres personas enfrentan la evacuación de Ahorros Paraguayos tras un incendio en la calle General Díaz de Asunción.

Al menos unas 10 personas habrían sido trasladadas a centros asistenciales por intoxicaciones ante la intensa humareda negra que se extendió por el lugar.

Mujer en camiseta gris recibe ayuda con vaso de agua, rodeada de bomberos y policías en escena tensa de emergencia.
Bomberos y asistentes ayudan a una mujer herida durante la evacuación del edificio de Ahorros Paraguayos.

En las veredas, al frente del edificio, hay personas que están recibiendo oxígeno tras ser rescatadas.

Mujer con máscara de oxígeno y expresión de malestar rodeada de rescatistas y botellas de agua en el suelo.
Una mujer recibe asistencia médica tras el incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos en Asunción.

Lea más: Video: reportan incendio y gente atrapada en edificio de Asunción

Continúa rescate

El capitán y comandante de Bomberos, Marco Almada, detalló que el fuego iniciado en el subsuelo “fue ganando para arriba” con gases que coparon los pisos superiores.

Asimismo, precisó que el edificio cuenta con 16 pisos entre los que funcionan oficinas y viviendas, mientras que el “peligro” continúa porque las verificaciones hasta ahora alcanzaron al piso 10, por lo que continuarán las verificaciones hasta llegar a la azotea.

Agente de policía con uniforme y bomberos interactuando con el público en la calle General Díaz, durante un incidente de incendio.
Policía y bomberos supervisan la evacuación de personas en la calle General Díaz durante un incendio.

“Hay circuitos eléctricos comprometido y hay todavía peligro porque hay foco de humo abajo. Estamos verificando los pisos si es que hay víctimas afectadas porque se debe evacuar completamente. La envergadura lo exige y no sabemos si hay gente que quedó desmayada; tenemos que verificar todo”, agregó.

Grupo de personas, algunas en uniforme, ayudan a otros en el suelo en una escena de emergencia con camión de bomberos al fondo.
Varios civiles y socorristas auxilian a personas en el suelo tras un incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos en Asunción.

En lo que refiere a las personas trasladadas, serían ya 12 que fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

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Bombero con casco y mascarilla sostiene un perro pequeño, mientras una mujer con camisa clara intenta ayudarlo en una escena de rescate.
Un bombero sostiene a un perro mientras una mujer ayuda en la evacuación del edificio siniestrado.

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Dos mujeres sentadas en el suelo, una con camiseta Nike, reciben asistencia médica mientras un hombre observa. Cilindro de oxígeno presente.
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