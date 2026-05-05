Olimpia
05 de mayo de 2026 a la - 13:07

Olimpia se inyectará sangre joven para el segundo semestre

Pedro Zarza, de gran nivel en el Sportivo Trinidense, retornará a Olimpia en el segundo semestre.
Pedro Zarza, de gran nivel en el Sportivo Trinidense, retornará a Olimpia en el segundo semestre.Sportivo Trinidense

Olimpia tendrá la vuelta de dos jóvenes figuras de su cantera para el segundo tramo de la temporada futbolística, anunció el presidente Rodrigo Nogués Bazán. Uno de los chicos milita con suceso en nuestro medio y otro está en el exterior, aunque fuera del circuito profesional.

Por ABC Color

Luego de la conquista del título del Apertura 2026 y con la Copa Sudamericana como principal desafío, Olimpia empieza la planificación para el segundo semestre futbolístico.

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El presidente de la institución franjeada, Rodrigo Nogués Bazán, manifestó que el extremo Pedro Manuel Zarza (18 años), al servicio del Sportivo Trinidense, y el volante central Paulo Ángel Riveros (20), en las formativas del Fortaleza de Brasil, regresarán al club por pedido del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.

Paulo Riveros regresará a Olimpia tras su experiencia internacional en el Fortaleza de Brasil.
Paulo Riveros regresará a Olimpia tras su experiencia internacional en el Fortaleza de Brasil.

De los dos, el “picante” Zarza será el que tenga mayores posibilidades de competir en el torneo Clausura, beneficiado con el reglamento sub 19, que obliga a los clubes a la inclusión de jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en la competencia.

Riveros ya pasó dicha “barrera”, por lo que necesitará hacer un esfuerzo mayor para jugar en la Primera franjeada.

El año pasado, Pedrito Zarza disputó 19 partidos con la Cruz amarilla. En el presente ciclo lleva 14 presentaciones, con un gol, demostrando una evolución futbolística sorprendente. En el Decano totaliza nueve juegos en el elenco superior.

El esteño Riveros, con siete presencias en la formación mayor olimpista entre 2023 y 2024, como volante de equilibrio, milita en la categoría Sub 20 de Fortaleza, con 22 presentaciones y una conversión, desde el 2025.