Olimpia se inyectará sangre joven para el segundo semestre

Luego de la conquista del título del Apertura 2026 y con la Copa Sudamericana como principal desafío, Olimpia empieza la planificación para el segundo semestre futbolístico.
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El presidente de la institución franjeada, Rodrigo Nogués Bazán, manifestó que el extremo Pedro Manuel Zarza (18 años), al servicio del Sportivo Trinidense, y el volante central Paulo Ángel Riveros (20), en las formativas del Fortaleza de Brasil, regresarán al club por pedido del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.
De los dos, el “picante” Zarza será el que tenga mayores posibilidades de competir en el torneo Clausura, beneficiado con el reglamento sub 19, que obliga a los clubes a la inclusión de jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en la competencia.
Riveros ya pasó dicha “barrera”, por lo que necesitará hacer un esfuerzo mayor para jugar en la Primera franjeada.
El año pasado, Pedrito Zarza disputó 19 partidos con la Cruz amarilla. En el presente ciclo lleva 14 presentaciones, con un gol, demostrando una evolución futbolística sorprendente. En el Decano totaliza nueve juegos en el elenco superior.
El esteño Riveros, con siete presencias en la formación mayor olimpista entre 2023 y 2024, como volante de equilibrio, milita en la categoría Sub 20 de Fortaleza, con 22 presentaciones y una conversión, desde el 2025.