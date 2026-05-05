“Atrincherados” en las ventanas: imágenes que captó el drone de ABC TV en el edificio Ahorros Paraguayos

El incendio fue reportado poco después del mediodía en el viejo edificio de Ahorros Paraguayos, sobre General Díaz, entre Alberdi y 14 de Mayo, en pleno microcentro de la capital.
El siniestro movilizó a varias compañías de bomberos que actualmente trabajan en el enfriamiento de la estructura y el rescate de las personas que todavía continúan en el interior.
De acuerdo a las imágenes, muchos empleados que ejercen labores en distintas empresas que tienen sus oficinas en el mencionado edificio, pudieron salir rápidamente en medio del avance de un humo negro.
Una de las jóvenes que logró salir en el primer grupo habló brevemente con ABC, visiblemente afectada por la inhalación.
De acuerdo con su relato, el incendio se habría iniciado en la plata baja y el humo llegó a los pisos superiores a través de los ductos de aire.
Esperan rescate y se protegen del humo
El drone de ABC que sobrevuela la zona, captó impresionantes imágenes, tanto de los primeros evacuados, como de los funcionarios que siguen en los techos y en las ventanas mientras aguardan ser rescatadas por los bomberos voluntarios.
Se estima que son al menos 20 las personas que continúan en el interior del edificio.
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