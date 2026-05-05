“Atrincherados” en las ventanas: imágenes que captó el drone de ABC TV en el edificio Ahorros Paraguayos

El incendio de el edificio Ahorros Paraguayos afectó a decenas de personas que prestan servicio en oficinas o viven allí. Algunos fueron rápidamente evacuados ni bien avanzó el humo, pero otros quedaron en el interior. Impactantes imágenes captadas por el drone de ABC Tv muestra a varias personas apostadas en las ventanas y otras en el techo, en una acción desesperada para no inhalar el humo tóxico.