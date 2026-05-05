Nacionales
05 de mayo de 2026 a la - 14:30

“Atrincherados” en las ventanas: imágenes que captó el drone de ABC TV en el edificio Ahorros Paraguayos

El incendio de el edificio Ahorros Paraguayos afectó a decenas de personas que prestan servicio en oficinas o viven allí. Algunos fueron rápidamente evacuados ni bien avanzó el humo, pero otros quedaron en el interior. Impactantes imágenes captadas por el drone de ABC Tv muestra a varias personas apostadas en las ventanas y otras en el techo, en una acción desesperada para no inhalar el humo tóxico.

Por ABC Color

El incendio fue reportado poco después del mediodía en el viejo edificio de Ahorros Paraguayos, sobre General Díaz, entre Alberdi y 14 de Mayo, en pleno microcentro de la capital.

El siniestro movilizó a varias compañías de bomberos que actualmente trabajan en el enfriamiento de la estructura y el rescate de las personas que todavía continúan en el interior.

Hombre de camiseta roja sentado en la ventana de un edificio en construcción, con un teléfono móvil en la mano.
Dos hombres aparecen atrapados en un edificio en Asunción mientras intentan salir del humo.

De acuerdo a las imágenes, muchos empleados que ejercen labores en distintas empresas que tienen sus oficinas en el mencionado edificio, pudieron salir rápidamente en medio del avance de un humo negro.

Hombre con camiseta roja sentado en un alféizar y otro con camisa blanca intentando salir por la ventana, rodeados de humo.
Dos hombres intentan ventilarse mientras el humo invade el antiguo edificio de Ahorros Paraguayos.

Una de las jóvenes que logró salir en el primer grupo habló brevemente con ABC, visiblemente afectada por la inhalación.

De acuerdo con su relato, el incendio se habría iniciado en la plata baja y el humo llegó a los pisos superiores a través de los ductos de aire.

Varias personas asomadas en diferentes pisos de un edificio, una sostiene una bandera, en un ambiente urbano.
Personas atrapadas en el edificio Ahorros Paraguayos en Asunción buscan aire tras la presencia de humo.

Esperan rescate y se protegen del humo

El drone de ABC que sobrevuela la zona, captó impresionantes imágenes, tanto de los primeros evacuados, como de los funcionarios que siguen en los techos y en las ventanas mientras aguardan ser rescatadas por los bomberos voluntarios.

Vista aérea del edificio de Ahorros Paraguayos con humo saliendo de unidades de aire acondicionado y cordón de seguridad.
Ante la presencia de humo, personas se asomaron por las ventanas del edificio en Asunción.

Se estima que son al menos 20 las personas que continúan en el interior del edificio.

Persona femenina en camiseta negra relajándose en el balcón del edificio Ahorros Paraguayos, cielo despejado de fondo.
Personas se atrincheraron en el edificio Ahorros Paraguayos debido al incendio que ocurrió el martes en Asunción.

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