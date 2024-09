José Arrúa: “Punto que vale oro para nosotros”

El entrenador de Trinidense, José Arrúa, indicó que la intención era sumar los tres puntos, pero el empate termina siendo importante frente a un rival con el que hasta ahora no habían podido sumar punto alguno. El DT auriazul indicó que el pesado clima vivido en el campo no ayudó al espectáculo y que en el final, a pesar de no tener muchas chances, cualquiera lo pudo haber ganado.