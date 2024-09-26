Fútbol

Copa EFE: tres al mando en la Zona 1

Olimpia, General Caballero de Mallorquín y Libertad arrancaron victoriosos en la primera fecha de la Copa Efe de Fútbol Femenino de la APF, y lideran con tres puntos la Zona 1 del hexagonal final.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2024 - 16:22
Olimpia triunfó por el clásico más añejo, ambos representarán al país en la Copa Libertadores Femenina
Olimpia triunfó por el clásico más añejo, ambos representarán al país en la Copa Libertadores FemeninaGentileza @APFfutbolFEM

Cargando...

Se quedaron sin sumar; Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Ameliano.

La siguiente jornada se disputará entre el viernes y domingo, Guaraní-General Caballero JLM, abrirán la segunda fecha, que tendrá pausa para la disputa de la CONMEBOL Libertadores Femenina.

Resultados de los encuentros disputados:

CERRO PORTEÑO 0 – LIBERTAD 1

Cancha: CARDIF. Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Liz Fleitas y Laura Miranda.

Cerro Porteño: Lucilene Rodrígues; Kiara Guanes, Fiona Zaracho (88′ Sofía Franco), Camila González (63′ Soledad Garay) y Rosalía Godoy; Verónica López, Liz Gauna (ST Laura Romero), Yessica Cabañas y Ana Fleitas (71′ Rosa Aquino); Belén Riveros y Alejandra Escurra (ST Nayeli Torres). D.T.: Ángel Gustavo Sotelo.

Libertad: Isabel Ortiz; Naomi de León, Natalia Genes, Damia Cortaza y Liz Barreto; Luisa Talavera (80′ Paola Genes), Diana Benítez (72′ Nataly Lezcano), Marialba Zambrano y Yaribeth Ulacio; Liz Peña (75′ Erika Cartaman) y Angelica Vázquez. D.T.: Juliana Mojescyk.

Gol: 48′ Liz Peña (L).

Amonestadas: 46′ Lucilene Rodrígues, 54′ Nayeli Torres, 64′ Belén Riveros y 86′ Yessica Cabañas (CP); 40′ Marialba Zambrano y 90′ Liz Barreto (L).

Expulsada: 53′ Marialba Zambrano (L).

OLIMPIA 4 – GUARANÍ 0

Cancha: CARDIF. Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Lorena Miranda y Claudia Delvalle.

Olimpia: Gloria Saleb; Danna Garcete, Luz Cardozo, Tania Riso y Amada Peralta (80′ María Tamay); Celeste Aguilera (80′ Pamela Villalba), Nabila Perruchino (80′ Agustina Varela), Claudia Martínez (68′ Karina Castellano) y Camila Barbosa; Vanessa Arce (57′ Ana Pereira) y Yanina González. D.T.: Ariel Rivaldi.

Guaraní: Luana Rodríguez; Fiorella Martínez, Tamara Paniagua, Hilda Benítez y Fidencia Ortiz (60′ Luz Franco); Joana Galeano (60′ Karen López), Ruth Miño, Deisy Sánchez (75′ Yasmín Ávalos) y Bianca González (ST Naydelin Osorio); Nora Peralta y Jessica Martínez (ST Jessica Román). D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 10′ y 38′ Yanina González, 65′ Amada Peralta y 88′ María Tamay (O).

Amonestadas: 26′ Amada Peralta y 57′ Vanessa Arce (O); 16′ Tamara Paniagua y 30′ Fiorelli Martínez (G).

SPORTIVO AMELIANO 1 - GENERAL CABALLERO JLM 2

Cancha: CARDIF. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Liz Estigarribia y Nilda Serrano.

Sportivo Ameliano: Yanina Piris; Beatriz Medina, María Toledo (67′ Fátima Pedrozo), Antonela Ibarra y Yessica Álvarez; Dahiana Rivas, Leidy Ojeda (83′ María Ovelar), Ivana Mendoza y Jazmín Coronel; Cecilia Figueredo y Liz Mendoza. D.T.: Nelly Jara.

General Caballero JLM: Nayeli Villagra; Jessica Fariña (67′ Carola Alegre), Luz Godoy (69′ Yanina Ortiz), Mikalia Duarte y Luana Ortiz; Isabela Sanabria, Amanda Villalba (69′ Gladys Villasboa), Cinthia Arévalo y Sara Silva (74′ Gloria Alderete); Milagros Ortiz y María Del Puerto. D.T.: Rodolfo Duarte.

Goles: 58′ Yessica Álvarez (SA); 76′ Carola Alegre y 95′ Milagros Ortiz (GC).

Amonestadas: 80′ Liz Mendoza (SA) y 78′ María Del Puerto (GC).

Posiciones: Olimpia, General Caballero JLM y Libertad 3 puntos, Sportivo Ameliano, Cerro Porteño y Guaraní 0.

Goleadora:

Yanina González (Olimpia), 2 goles

Próxima fecha:

Guaraní – General Caballero JLM

Libertad – Olimpia

Cerro Porteño – Sportivo Ameliano

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...