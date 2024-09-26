Copa EFE: tres al mando en la Zona 1

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Se quedaron sin sumar; Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Ameliano.
La siguiente jornada se disputará entre el viernes y domingo, Guaraní-General Caballero JLM, abrirán la segunda fecha, que tendrá pausa para la disputa de la CONMEBOL Libertadores Femenina.
Resultados de los encuentros disputados:
CERRO PORTEÑO 0 – LIBERTAD 1
Cancha: CARDIF. Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Liz Fleitas y Laura Miranda.
Cerro Porteño: Lucilene Rodrígues; Kiara Guanes, Fiona Zaracho (88′ Sofía Franco), Camila González (63′ Soledad Garay) y Rosalía Godoy; Verónica López, Liz Gauna (ST Laura Romero), Yessica Cabañas y Ana Fleitas (71′ Rosa Aquino); Belén Riveros y Alejandra Escurra (ST Nayeli Torres). D.T.: Ángel Gustavo Sotelo.
Libertad: Isabel Ortiz; Naomi de León, Natalia Genes, Damia Cortaza y Liz Barreto; Luisa Talavera (80′ Paola Genes), Diana Benítez (72′ Nataly Lezcano), Marialba Zambrano y Yaribeth Ulacio; Liz Peña (75′ Erika Cartaman) y Angelica Vázquez. D.T.: Juliana Mojescyk.
Gol: 48′ Liz Peña (L).
Amonestadas: 46′ Lucilene Rodrígues, 54′ Nayeli Torres, 64′ Belén Riveros y 86′ Yessica Cabañas (CP); 40′ Marialba Zambrano y 90′ Liz Barreto (L).
Expulsada: 53′ Marialba Zambrano (L).
OLIMPIA 4 – GUARANÍ 0
Cancha: CARDIF. Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Lorena Miranda y Claudia Delvalle.
Olimpia: Gloria Saleb; Danna Garcete, Luz Cardozo, Tania Riso y Amada Peralta (80′ María Tamay); Celeste Aguilera (80′ Pamela Villalba), Nabila Perruchino (80′ Agustina Varela), Claudia Martínez (68′ Karina Castellano) y Camila Barbosa; Vanessa Arce (57′ Ana Pereira) y Yanina González. D.T.: Ariel Rivaldi.
Guaraní: Luana Rodríguez; Fiorella Martínez, Tamara Paniagua, Hilda Benítez y Fidencia Ortiz (60′ Luz Franco); Joana Galeano (60′ Karen López), Ruth Miño, Deisy Sánchez (75′ Yasmín Ávalos) y Bianca González (ST Naydelin Osorio); Nora Peralta y Jessica Martínez (ST Jessica Román). D.T.: Claudio Vargas.
Goles: 10′ y 38′ Yanina González, 65′ Amada Peralta y 88′ María Tamay (O).
Amonestadas: 26′ Amada Peralta y 57′ Vanessa Arce (O); 16′ Tamara Paniagua y 30′ Fiorelli Martínez (G).
SPORTIVO AMELIANO 1 - GENERAL CABALLERO JLM 2
Cancha: CARDIF. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Liz Estigarribia y Nilda Serrano.
Sportivo Ameliano: Yanina Piris; Beatriz Medina, María Toledo (67′ Fátima Pedrozo), Antonela Ibarra y Yessica Álvarez; Dahiana Rivas, Leidy Ojeda (83′ María Ovelar), Ivana Mendoza y Jazmín Coronel; Cecilia Figueredo y Liz Mendoza. D.T.: Nelly Jara.
General Caballero JLM: Nayeli Villagra; Jessica Fariña (67′ Carola Alegre), Luz Godoy (69′ Yanina Ortiz), Mikalia Duarte y Luana Ortiz; Isabela Sanabria, Amanda Villalba (69′ Gladys Villasboa), Cinthia Arévalo y Sara Silva (74′ Gloria Alderete); Milagros Ortiz y María Del Puerto. D.T.: Rodolfo Duarte.
Goles: 58′ Yessica Álvarez (SA); 76′ Carola Alegre y 95′ Milagros Ortiz (GC).
Amonestadas: 80′ Liz Mendoza (SA) y 78′ María Del Puerto (GC).
Posiciones: Olimpia, General Caballero JLM y Libertad 3 puntos, Sportivo Ameliano, Cerro Porteño y Guaraní 0.
Goleadora:
Yanina González (Olimpia), 2 goles
Próxima fecha:
Guaraní – General Caballero JLM
Libertad – Olimpia
Cerro Porteño – Sportivo Ameliano