Neymar vuelve a una convocatoria del Al Hilal tras más de un año de baja

“Sé que estáis impacientes, yo también lo estoy, y el 21 de octubre estoy de vuelta”: en un vídeo publicado por el Al Hilal, la estrella de 32 años dice estar “lista” para volver a jugar.

Neymar, que se unió al Al Hilal saudita en agosto de 2023 procedente del París Saint-Germain, se lesionó el ligamento cruzado y el menisco el 17 de octubre de ese año con Brasil, en un partido de clasificación al Mundial-2026 contra Uruguay.

Hasta ahora tan solo ha disputado cinco partidos con el club de Arabia Saudita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sufro cada día en el que sigo apartado, es lo que más me duele”, explicó el jugador, con lágrimas, en un vídeo publicado el sábado en YouTube.

“Cada vez que me he lesionado he vuelto, y nunca lo hago a medias”, advirtió.

La ausencia de la estrella brasileña, que según los medios gana 100 millones de euros (108 millones de dólares) por temporada, no ha afectado a los resultados de su nuevo club, que ganó la pasada temporada el campeonato nacional por 19ª ocasión.