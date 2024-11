Inter de Messi fuera de playoffs de MLS; Orlando y NY City avanzan por penales

El cierre de la primera ronda, que se disputó al mejor de tres partidos, deparó la gran bomba del año en la MLS, con la derrota del Inter en su cancha por 3-2 ante el Atlanta United.

El equipo de Lionel Messi, que anotó un gol de cabeza, y Luis Suárez aspiraba a conquistar su primer título de la MLS después de una fase regular en la que terminó en el primer lugar batiendo el récord de puntos.

Pero tras ese logro, que les valió la invitación al nuevo Mundial de Clubes de 2025, Miami naufragó a la primera en los playoffs frente a Atlanta, un equipo que terminó en el noveno puesto de la Conferencia Este y avanzó a la postemporada por repechaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hemos sido el equipo más regular, batido el récord de puntos. Es una buena temporada pero lo que queríamos era ganar estos playoffs”, reconoció el español Jordi Alba, otra de las ex figuras del Barcelona reunidas en Miami.

El Inter, que había ganado el primer juego ante Atlanta por 2-1 y perdido el segundo por idéntico marcador, se adelantó el sábado con un gol del paraguayo Matías Rojas en el minuto 17 pero el senegalés Jamal Thiaré dio la vuelta al marcador en dos fulminantes contragolpes en el 19 y 21.

Messi, con un cabezazo en el área pequeña, igualó en el 65 pero el polaco Bartosz Slisz anotó en el 76 el tanto del triunfo de Atlanta en una jugada en la que aprovechó la confusión generada por la caída en el área del defensor del Inter Tomás Avilés por un aparente problema físico.

El estadounidense Brad Guzan, un ex arquero de la selección estadounidense de 40 años, acabó siendo la figura del United desarticulando las numerosas llegadas de la desesperada escuadra local.

Uruguayo Torres salva a Orlando

Atlanta enfrentará en una de las semifinales del Este al Orlando City, que el sábado clasificó de forma agónica con el atacante uruguayo Facundo Torres y el peruano Pedro Gallese como héroes.

El City ganó el partido de desempate frente al Charlotte por 4-1 en la tanda de penales, después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Torres revivió a Orlando con un agónico gol en el 90+12 que neutralizó el que había anotado el polaco Karol Swiderski para Charlotte en el minuto 81.

Torres se encargó de lanzar una pena máxima señalada por caída en el área del estadounidense Duncan McGuire. El disparo fue desviado por el portero croata Kristijan Kahlina pero el atacante charrúa llegó primero al rebote y empató el marcador desatando el júbilo en el Inter&Co Stadium.

Los pupilos del colombiano Óscar Pareja no dejaron escapar esta oportunidad y convirtió sus cuatro penales, incluidos lanzamientos del también cafetero Luis Muriel y de Torres.

El peruano Gallese fue el salvador de los locales atajando los tiros del propio Swiderski y del español Pep Biel.

Derbi de Nueva York

En el otro duelo de desempate, el New York City FC venció 6-5 en una caótica tanda de penales (0-0 en los 90 minutos) en la cancha del FC Cincinnati del argentino Luciano Acosta, ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada.

El arquero estadounidense Matt Freese atajó tres penas máximas para los visitantes en una tanda en la que se llegaron a fallar cinco lanzamientos consecutivos.

El equipo neoyorquino enfrentará en las semifinales del Este a su vecino, New York Red Bulls, que despachó en su turno al vigente campeón, Columbus Crew.

Las semifinales, que se disputan a partido único, ya estaban definidas en el Oeste, con Los Angeles FC citado frente a Seattle Sounders y Los Angeles Galaxy ante Minnesota United.

Resultados del sábado en la primera ronda de playoffs de MLS:

FC Cincinnati - New York City FC 0-0 (5-6 en penales)

Orlando City - Charlotte FC 1-1 (4-1 en penales)

Inter Miami - Atlanta United 2-3

Cruces de semifinales de conferencia (a partido único)

Este

New York City vs New York Red Bulls

Orlando City vs Atlanta United

Oeste

Los Angeles FC vs Seattle Sounders

LA Galaxy vs Minnesota United