Facundo Insfrán: “Un sueño que tenía desde hace tiempo”

“La verdad estoy muy feliz, es un sueño que tenía desde hace tiempo que es jugar un Mundial con Paraguay. Me tocó quedar afuera de un Mundial Sub 17 en el Sudamericano pasado, prometí que iba a tener mi revancha, me preparé para este Sudamericano y ahora gracias a Dios se nos dio y a mis compañeros que dejaron todo en la cancha”, señaló al finalizar el partido ante Uruguay.

Dijo que Paraguay es un equipo muy unido. “Nosotros tenemos una frase que es “Todos juntos”, se vio en la cancha que somos un equipo muy unido”.

“Se empezó de una manera que no queríamos, con el pie izquierdo por así decirlo, pero Paraguay es fuerte, tenemos un grupo muy unido y pudimos sacar esto adelante”, añadió el arquero de Olimpia.

Por último, dio un mensaje a los paraguayos. “Que sueñen, que en Paraguay hay mucho futuro y siempre vamos a tratar de dejarle a nuestro país arriba, muchas gracias a todos y vamos a festejar una vez que lleguemos. Le dedico está clasificación a mi mamá que siempre me acompañó y este era nuestro sueño”.