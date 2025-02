Piris da Motta: “Nos jugamos el semestre”

“Creo que hay muy buenas sensaciones, estamos trabajando día a día para poder agarrar lo que el profesor quiere en lo futbolístico, el grupo se siente fuerte para afrontar lo que viene, esta semana será importante para nosotros porque tenemos el partido de mañana y el jueves el debut en la Copa Libertadores donde nos jugamos el semestre”, señaló Piris da Motta en conferencia de prensa.

Ya tienen el aprendizaje de lo que paso el año pasado donde perdieron puntos importantes. “Tenemos el aprendizaje de lo que pasó el año pasado, perdimos partidos importantes, este fin de semana tenemos que sumar de a tres y no queremos perder la pisada de la punta y después viene la copa, nos propusimos entrar a fase de grupos, se vienen cinco partidos en el que sabremos para qué estamos”.

Sobre el viaje que se dará a Venezuela, dijo. “Estamos tomando con calma, es un viaje largo y cansador, tenemos plantel para afrontar esto, tenemos un plantel grande con buenos jugadores y gente de experiencia, nos sentimos preparados para competir en ambos torneos”.

Señaló que no estaban pendientes de quién era el rival en Copa, sino en el viaje. “Estábamos expectantes a lo que iba a pesar, como tocó tu colega el tema de la distancia, era más que eso que quien iba a pasar si el venezolano o el uruguayo, más por el tema de la distancia, después nosotros deberíamos pensar en el partido y eso es lo más importante para nosotros”.

Fue consultado si se enojó o no estar en el banco de suplentes. “A cualquier jugador le preguntas si quiere jugar te va a decir que si, no me molestó, trabajo día a día para tener mi lugar en el equipo, ni yo ni nadie tiene ganado un lugar, es una competencia sana con mis compañeros, hay una buena relación. Llevo esto muy tranquilo porque el día que me toque tendré que responder”.

Sobre lo que le pidió Diego Martínez para el partido ante Recoleta FC, afirmó. “Siempre trabajamos en esquemas específicos, todavía no sabemos quiénes jugarán, todavía no tuvimos la charla técnica que será esta noche”, finalizó.