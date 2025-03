Recoleta 1 - Ameliano 1: Paridad en juego deslucido

Sin ideas ni recursos, los penales salvaron

Recoleta FC y Sportivo Ameliano se enfrentaron este viernes en el estadio Martín Torres, en un partido que no dejó mucho que opinar, especialmente en los primeros 45 minutos. Falta de recursos, mucho traslado del balón sin creatividad y poca precisión fueron la constante, lo que se tradujo en casi nula posibilidad de abrir el marcador.

El cuadro canario tuvo mayor porcentaje de posesión del balón, pero la mayoría del tiempo en su propio terreno, sin encontrar el elemento que pueda romper líneas y llegar al arco rival. Un desconectado Alejandro Silva no estuvo a la altura de otros compromisos, para conducir a sus compañeros hacia el arco rival, en tanto que la visita “respetó” en demasía al dueño de casa y no se animó a salir para adelante, recurriendo mayormente a las pelotas paradas o a traslados largos, pero que no tuvieron finalización.

En el complemento había que cambiar la historia y ambos técnicos recurrieron a las variantes. El Canario encontró un penal tras un ataque por derecha, que el VAR confirmó la pena máxima y fue el infalible Ale Silva quien abrió el marcador, gracias al remate desde los 12 pasos.

Agobiado por la situación de desventaja, el cuadro de la V azulada comenzó a adelantar sus líneas, recurriendo a varios hombres desde el banco para apretar el acelerador y buscar la paridad. Fue en el minuto 36 cuando un tiro de esquina para Ameliano es despejado por la defensa y antes de salir del área, Aldo González toca con el codo el balón y Juliadoza cobra un segundo penal de la noche, a favor de la visita.

Giovanni Bogado, tres minutos después, anotó la igualdad de tiro penal, en una jornada en la que los recursos habituales no aparecieron y fue la pena máxima el único método de llegar al gol para ambos.