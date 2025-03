La Fundación Club Cerro Porteño inauguró las instalaciones del Centro Educativo Adriano Irala

Ubicado en el Parque Azulgrana, un predio de 15 hectáreas en la ciudad de Ypané, el CEAI está orientado a las divisiones formativas del Club Cerro Porteño. El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales, directivos del Club Cerro Porteño y de la Fundación, docentes, alumnos, representantes de la prensa e invitados especiales.

Para la Fundación CCP la educación se incorpora como un pilar fundamental en el desarrollo de los jugadores de las divisiones formativas del Club Cerro Porteño. Al respecto, el arquitecto Víctor González Acosta, presidente de la Fundación, destacó: “Nuestro compromiso es con la formación integral de nuestros jóvenes deportistas. Entendemos que la educación es el puente que les permitirá desarrollar sus mejores habilidades, además de formarlos integralmente como ciudadanos que generen un impacto positivo en la sociedad”.

Por su parte, el abogado Hugo Cáceres, vicepresidente y presidente del Comité Educativo de la Fundación Club Cerro Porteño, explicó: “Buscamos preparar a nuestros jóvenes atletas para el éxito dentro y fuera del campo deportivo. Además de aprender a jugar al fútbol, adquieren conocimientos de gestión deportiva, idiomas, liderazgo y habilidades blandas que los preparan para enfrentar los desafíos del mundo profesional”.

Las instalaciones

El CEAI fue diseñado por la firma Aquino+, liderada por el arquitecto César Aquino. Sus aulas, de 56 m² con una capacidad para 40 alumnos cada una, están equipadas con modernos mobiliarios, pizarrón inteligente, sistema de audio y tablets para cada estudiante. Asimismo, la institución dispone con espacios de recreación al aire libre; biblioteca; salón auditorio; y áreas administrativas y académicas.

El complejo se integra con los otros seis bloques del Parque Azulgrana, donde también se encuentran un gimnasio; sala de fisioterapia; consultorios de nutrición; odontología y psicología; vestuarios; comedor; sala de utilería; lavandería, entre otros servicios.

Tecnicatura en Asistencia Deportiva

Los alumnos egresarán del colegio con el título de Bachiller Técnico en Asistencia Deportiva, preparados para desempeñarse como asistente en: periodismo deportivo, escrito, radial y/o televisivo; dependencias administrativas de instituciones deportivas; área de educación física; área de práctica como ayudante de campo con conocimiento de técnica, táctica y reglas, y masajista.

El CEAI es un proyecto pionero en Paraguay. Cerro Porteño es el único club de fútbol que cuenta con un bachillerato exclusivo para sus divisiones formativas y ofrece esta especialidad.

Este año están habilitados el séptimo grado, y el primer y segundo curso de la media, enfocados en las categorías Sub 13, Sub 16 y Sub 17 del Club, con un total de 80 alumnos inscriptos. Con la inauguración de las instalaciones del Centro Educativo, la Fundación Club Cerro Porteño refuerza su compromiso con el desarrollo integral de jóvenes deportistas, fusionando el poder transformador de la educación y el deporte.